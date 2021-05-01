Власти Дели продлили на неделю локдаун из-за коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая. /ТАСС/. Власти национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, продлили в субботу еще на одну неделю режим строгой изоляции, который должен был закончится в понедельник. Об этом сообщил его главный министр Арвинд Кеджривал на своей странице в Twitter .

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Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

"Локдаун в Дели продлевается на неделю", - написал он.

Столица Индии остается в состоянии режима строгой изоляции с 19 апреля. Все сотрудники частных компаний могут работать только из дома, лишь государственные учреждения и "поставщики основных услуг" продолжают работу в обычном режиме. Открыты только продовольственные магазины и аптеки, при этом разрешена доставка продуктов и товаров первой необходимости на дом.

За минувшие сутки в агломерации зарегистрировано более 27 тыс. новых случаев заболевания и 375 летальных исходов. Всего в Дели за время эпидемии заболело более 1,1 млн человек.