Facebook восстановил доступ к странице проекта RT о Второй мировой войне

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Facebook восстановил доступ к странице проекта RT Redfish, посвященного Второй мировой войне. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале RT.

"Facebook вернул удаленную накануне страницу проекта RT Redfish. Но с ограничениями," - говорится в сообщении.

Пока действуют ограничения, страница не будет появляться в рекомендациях пользователей.

Ранее Facebook ограничил доступ к аккаунту просветительского проекта Redfish российского телеканала Russia Today после публикации материалов, посвященных важным событиям Второй мировой войны. Роскомнадзор требовал от Facebook восстановить доступ к странице проекта и объяснить причины блокировки аккаунта.