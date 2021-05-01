В Сочи число коек для больных COVID-19 увеличат при ухудшении эпидситуации в турсезоне

СОЧИ, 1 мая. /ТАСС/. Власти Сочи в разгар турсезона при необходимости могут увеличить число коек для пациентов с коронавирусом почти в три раза. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в соцсети Instagram в субботу по итогам совещания с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, на котором обсуждались вопросы соблюдения санитарных норм и требований при проведении летнего сезона.

Ранее сообщалось, что курортный сезон в Крыму и Краснодарском крае начался 1 мая - на месяц раньше обычного. Регионы ждут рекордного числа туристов в связи с ограничениями на выезд в другие страны и предпринимают дополнительные меры безопасности, чтобы избежать нежелательных в период пандемии очередей.

"Проинформировал главного санитарного врача о мерах, принимаемых нами. В Сочи сейчас действуют два госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, общая емкость коечного фонда - 490 мест. В случае необходимости сможем оперативно развернуть дополнительно еще 850 коек. Но полагаем, что с учетом принимаемых мер этого не потребуется", - написал Копайгородский.

По словам главы города-курорта, особое внимание уделяется выполнению санитарных требований на пляжах, первые 14 из них открыты в субботу. Проведена необходимая работа с руководителями объектов гостиничной, туристической и потребительской сфер на предмет выполнения действующих санитарно-эпидемиологических требований.

"Статистика внушает нам осторожный оптимизм: в Сочи в среднем в день с коронавирусом госпитализируют 28 человек, а выписывают с выздоровлением - 35. Кроме того, идет активная прививочная кампания, работают 16 пунктов вакцинации, привито почти 32 тыс. человек", - отметил Копайгородский.

За период с мая по сентябрь курорт намерен принять более 4 млн туристов. Ранее сообщалось, что отели и гостиницы курортов Краснодарского края начиная с майских праздников забронированы практически на 100%.