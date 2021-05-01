Более 200 тыс. паломников посетят храмы Вологодской области в 2021 году

ВОЛОГДА, 1 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Власти Вологодской области ожидают увеличения туристического потока к монастырям и другим православным святыням, которые сохранились на территории региона, на 14% - до порядка 200 тыс. человек в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Разработано более 30 маршрутов в рамках религиозно-познавательного и паломнического туризма, рассказал в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"На сегодня у нас разработано 30 маршрутов религиозно-познавательного, паломнического туризма. Наши храмы, монастыри и другие православные святыни привлекали до пандемии около 200 тыс. туристов и экскурсантов ежегодно. Это примерно 7% от общего турпотока, который в рекордный для области 2019 год составил 3 млн 150 тыс. туристов и экскурсантов. В прошлом году из-за пандемии турпоток снизился на 35% до 2,05 млн человек. В этом году мы уже наблюдаем оживление в туристической сфере и ожидаем более 200-210 тыс. туристов в рамках религиозно-познавательного туризма", - рассказал ТАСС губернатор.

В "Вологодский Афон" и Северную Фиваиду

Традиционно популярны двух-трехдневные паломнические поездки по территории Вологодской области, которые в первую очередь включают Вологду, где сохранились Софийский и Воскресенский соборы, Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь и храмы города, рассказал ТАСС руководитель отдела по паломническому и православному туризму Вологодской епархии Алексей Красиков.

"Как правило, один день посвящается монастырям Северной Фиваиды - это Кирилло-Белозерский, Ферапонтов и Горицкий монастыри. Это самые популярные направления, поскольку эти святые, основатели монастырей очень хорошо известны за пределами Вологодской области - Кирилл Белозерский, Ферапонт, Мартиниан. Безусловно, привлекает село Покровское, родина святителя Игнатия Брянчанинова и Павло-Обнорский монастырь. Эти святыни наиболее привлекательны для паломников из других регионов", - сказал представитель епархии

Летом паломники проявляют большой интерес к Спасо-Каменному монастырю, возведенному в XIII веке на острове в Кубенском озере. Турмаршрут сезонный, потому что до острова можно добраться только на лодке или катере. Сезон получается очень короткий, с июня по сентябрь. "Это уникальный островной монастырь, остров размером 70 на 110 м. Он притягателен своей необычностью, аскетичным образом жизни монашествующих. Кто-то прозвал его "Вологодским Афоном", что не совсем корректно, но люди активно туда едут. В межсезонье в апреле и октябре-ноябре попасть туда невозможно", - рассказал Красиков.

Чуть в меньшей степени охвачен восток области - Великоустюжская и Тотемская епархия, возможно, из-за удаленности от Вологды на расстоянии 450 км. Появление в Великом Устюге аэропорта, что было обещано в 2021 году, будет способствовать развитию паломнического туризма и в этом направлении, полагают в епархии. "В прошлом году в условиях пандемии очень сильно вырос индивидуальный туризм, а паломники - это люди, привыкшие ездить группами. В этом году мы уже приняли первых паломников весной в Великий пост. Есть интерес на май, июнь и июль. Турпоток будет, и мы примерно вернемся к уровню 2019 года", - прогнозирует Красиков.

По его словам, новые турмашруты и экскурсионные программы также связаны с новыми монастырями. "В этом плане интересен Александро-Куштский монастырь, который возрождается в Усть-Кубинском районе, недалеко от Спас-Каменного. Это также Нило-Сорская пустынь в Кирилловском районе. Туристическая программа не берется из ниоткуда, она рождается, когда появляется монастырь, святыня, которая и привлекает паломников. Епархия сейчас очень активно восстанавливается, делается многое, чтобы открывать новые монастыри, поэтому будут появляться и новые турмаршруты", - отметил представитель епархии.

По информации департамента культуры и туризма области, в различных вариантах туристических программ путешественники также посещают Троице-Гледенский монастырь в Великом Устюге с его уникальным резным иконостасом, Филипо-Ирапский мужской монастырь в Кадуйском районе, Иоанно-Предтеченский Леушинский женский монастырь в Череповецком районе, Крестовоздвиженскую Симоно-Воломскую пустынь в поселке Полдарса Великоустюгского района.

Собор Святой Софии в Вологде

Одной из визитных карточек Вологды считается Софийский собор. В этом году в нем пройдет главное Пасхальное богослужение, которое возглавит митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, сообщили ТАСС в митрополии. Храм входит в состав Вологодского музея-заповедника, его совместно используют заповедник и Русская Православная церковь. Последние несколько лет Софийский собор (неотапливаемый храм) открывают для верующих на Пасху, а после проводят летние богослужения и экскурсии для туристов, рассказала ТАСС генеральный директор музея-заповедника Юлия Евсеева,

Софийский собор в Вологде возводился как копия Успенского собора в Москве, и как сказано в летописях, пока он возводился с 1568 года по 1570-й год, Иван Грозный безвыездно жил в Вологде. Собор настолько тщательно построен, что за 400 лет ни одна из крупных деталей, за исключением деревянной крыши и куполов, не потребовала перекладки. Современные исследования доказывают, что Иван Грозный успел освятить этот собор, хотя ранее считалось, что после неожиданного отъезда царя из Вологды строительство и Вологодского Кремля, и собора было заброшено, храм долгое время оставался неосвященным и нерасписанным. В соборе сохранился один из крупных в мире ансамблей росписи объемом около 5 тыс. кв. м. Ее выполнил в середине XVII века ярославский, известный мастер своего времени Дмитрий Плеханов.