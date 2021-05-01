Empire State Building исполняется 90 лет

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Небоскребу Empire State Building в Нью-Йорке исполняется 90 лет. Его верхушка в честь этого подсвечена белым светом.

Небоскреб, получивший свое имя от неофициального названия штата Нью-Йорк, был введен в строй в разгар Великой депрессии 1 мая 1931 года и стал самым высотным зданием в городе почти на четыре десятилетия, в мире он удерживал этот рекорд на протяжении 23 лет. При этом скорость постройки 102-этажного небоскреба тоже стала рекордной и заняла у 3 439 человек, участвовавших в возведении здания, один год и 45 дней. Церемонию открытия здания провел находившийся тогда у власти президент США Герберт Гувер, которому доверили впервые включить освещение в Empire State Building. На этом же мероприятии присутствовал губернатор штата Нью-Йорк Франклин Рузвельт, который в 1933 году стал следующим главой государства.

Здание стало местом финальной сцены фильма "Кинг-Конг" (King Kong, 1933). Из-за экономического кризиса офисы внутри небоскреба, способные вмещать порядка 15 тыс. человек, оказались полностью заполнены лишь через 10 лет, из-за чего в первые годы местные жители придумали небоскребу альтернативное название - Empty State Building (от английского empty - пустой). Приносить прибыль здание начало лишь через 20 лет.

Небоскреб постоянно обновлялся - изначально шпиль здания должен был служить причальной мачтой для дирижаблей, однако от этой идеи впоследствии отказались, признав ее слишком опасной. В 1952 году на вершине здания было установлено телекоммуникационное оборудование, а в 1964 верхние этажи здания обрели свою неповторимую подсветку, цвет которой изменяется в честь знаковых событий. Несмотря на внедрение новых технологий для работы современных компаний, внешний облик и входные группы, выдержанные в стиле ар-деко, остаются неизменными, и все таблички с названиями заведений и фирм, располагающихся на первом этаже выполнены в металле и одним шрифтом, который был популярен в 30-е годы XX века.

В этом году праздничные мероприятия будут скромными из-за ограничений в связи с пандемией - мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе небольшой церемонии включит подсветку здания. Помимо этого владельцы здания подготовили небольшой ролик, в ходе которого с днем рождения небоскреб поздравили модель Хайди Клум, фигурист Адам Риппон и телеведущий Энди Коэн.

Старые проблемы

Вокруг здания, расположенного на одной из самых престижных улиц города - Пятой авеню, постепенно вновь становится многолюдно, жители и гости Нью-Йорка заходят в бутики и сидят в кафе, многие из них уже не носят маски и небольшими группами останавливаются рассмотреть одно из самых запоминающихся зданий города. Тем не менее на входе в небоскреб минимум людей - офисные пространства, как и в первые десятилетия после постройки небоскреба, пустуют из-за пандемии коронавируса, которая вынудила многие компании перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. Как отмечает журнал Time, по состоянию на конец 2020 года в центральном Манхеттене, где многие престижные корпорации предпочитают располагать свои штаб-квартиры, пустует 14% офисных пространств. Это является серьезным ударом по казне города, чья основная статья дохода приходится как раз на поступления от аренды недвижимости.

Даже после полного восстановления экономики после пандемии офисная жизнь во многих небоскребах Нью-Йорка, в том числе и в Empire State Building, может не вернуться к прежнему ритму - компании оптимизировали свои процессы под удаленный режим работы большинства сотрудников и теперь не нуждаются в аренде больших площадей под офисное пространство. "Большая разница от других кризисов, с которыми мы сталкивались, состоит в том, что технологии уже здесь, они работают и делают это хорошо", - приводит издание слова основателя риелторской компании Land & Buildings Джонатана Литта.

Вторая основная статья доходов Empire State Building - продажа билетов на смотровую площадку, тоже оказалась под ударом пандемии. За прошлый год прибыль от посещения небоскреба туристами снизилась на три четверти, во многом из-за того, что большинство желающих увидеть город с высоты 373 м - иностранцы, и после ограничений на путешествия из-за коронавируса большинство из них не могли добраться до небоскреба.

Шанс на выживание

Круглая дата стала поводом для нескольких инициатив для получения дополнительного заработка владельцами здания - располагающаяся у главного входа ювелирная компания David Yurman в честь юбилея здания создала новую линейку украшений Empire Collection, выполненную в стиле ар-деко. Как сообщила пресс-служба владельцев здания, помимо этого будет выпущена ограниченная серию сувениров на 90-летие небоскреба, также до конца года будет действовать новый экскурсионный тур, в ходе которого посетители смогут за 90 минут узнать всю историю Empire State Building. Билет на такой тур обойдейтся одному взрослому в сумму $160, что в два с лишним раза дороже прохода на верхнюю смотровую площадку 102-этажного здания.

Все эти меры могут оправдать себя, ведь город, как сообщил де Блазио, снимет все ограничения из-за пандемии уже 1 июля, что дает владельцам здания устраивать такие массовые мероприятия как знаменитый забег по лестницам здания. Такое уже ставшее традиционным испытание, которое требует от участников преодоления 1 576 ступенек, намечено на осень этого года.

Помимо этого владельцы здания стараются оптимизировать свои раcходы. В частности, в планах сделать небоскреб одним из лидеров по энергоэффективности. Арендодатели стараются создать более гибкое рабочее пространство, которое могло бы удовлетворить небольшие компании, при этом акцент будет делаться на долгосрочной аренде таких площадей.