Университет "Сириус" станет платформой для сетевого партнерства между вузами

СОЧИ, 1 мая. /ТАСС/. Платформа научно-технологического университета "Сириус" станет площадкой для сетевого партнерства между вузами, это позволит расширить доступ студентам к ведущим программам образования, вне зависимости от их местонахождения, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сириуса" в субботу.

"Система сетевого взаимодействия между вузами, научными институтами и индустриальными партнерами позволит расширить доступ обучающихся из разных субъектов к востребованным программам высшего образования. Это особенно актуально для России, где количество студентов превышает 4 млн и работает порядка тысячи университетов", - сообщили в пресс-службе.

По словам руководителя фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой, единое образовательное пространство позволит сделать равнодоступными ресурсы и инфраструктуру, в также поможет развитию мониторинга качества образования. "Сетевая форма реализации образования предполагает включение в процесс научных и индустриальных организаций с целью расширить возможности университетов при формировании актуальных программ. Мы хотим, чтобы, поступая в любой вуз, каждый студент мог оказаться на такой программе: проходить практическую подготовку в лабораториях на базе исследовательских центров и компаний, которые внедряют российские технологии в регионах присутствия", - сказала руководитель фонда.

Российское законодательство имеет достаточно большие возможности для реализации сетевых модулей, считает замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук. "Одна из наиболее эффективных и распространенных моделей интеграции внутри образовательных программ - это активное финансовое участие промышленного партнера. Ярким примером может служить кооперация нефтегазохимической компании "Сибур" и Томского политехнического университета, которая обеспечивает образование специалистов с определенным списком компетенций. Сетевая программа должна состояться не механически, а качественно, с пониманием конкретных задач", - сказал он.

Как подчеркнул заместитель руководителя фонда "Талант и успех" Алексей Горбачёв, совместная работа учащихся и партнеров - это возможность для школьников определиться с профессией, а для студентов - это стажировка и наставничество. Университеты в свою очередь смогут привлечь абитуриентов, а сами партнеры - построить сетевые программы. Вместе с тем, ректор Университета "Сириус" Роман Иванов назвал сетевое взаимодействие с партнерами главным приоритетом развития Университета. Обсуждение этой программы состоялось в ходе саммита "Большие вызовы для общества, государства и науки".

О саммите

Саммит "Большие вызовы для общества, государства и науки" объединяет талантливых студентов, аспирантов, ведущих ученых, представителей академических исследовательских центров, университетов и ведущих высокотехнологичных российских компаний, что позволяет консолидировать все стороны, вовлеченные в научно-исследовательскую и образовательную деятельность. Обсуждаемые темы затрагивают приоритетные направления научно-технологического развития России. Организаторами выступают образовательный фонд "Талант и успех", Научно-технологический университет "Сириус", мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Совета при президенте России по науке и образованию. ТАСС является информационным партнером саммита.