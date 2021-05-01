Полиция задержала 60 человек в Хельсинки на акции против коронавирусных мер

ХЕЛЬСИНКИ, 1 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в субботу в центре столицы Финляндии 60 человек на акции против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

"Полиция задержала 60 человек на акции протеста против коронавирусных ограничений. Одного человека подозревают в оказании жесткого сопротивления полицейским. Остальные получат штрафы за неповиновение приказам полиции", - сообщило ведомство в Twitter.

Там указали, что полицейских в соответствии с принятым порядком уведомили об акции только на шесть человек, но в итоге на нее собралось около 300 участников. Из-за пандемии в столичном регионе страны сейчас запрещено собираться группами более шести человек.

Предыдущие акции протеста проходили в финской столице 20 марта, 10 и 18 апреля, после них часть демонстрантов также получили штрафы.