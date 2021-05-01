В Феодосию прибыл первый поезд из Москвы

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Первый поезд сообщением "Москва - Феодосия" в субботу вечером прибыл в Крым, сообщили в Telegram-канале Мининформа республики.

"В Феодосию прибыл первый поезд № 163/164 сообщением "Москва - Феодосия". Время в пути - 28 часов. Протяженность маршрута - 1831 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд останавливался в крупных городах: Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. "Из Феодосии в обратном направлении первый поезд отправится 1 мая в 20:00 и прибудет в Москву 3 мая в 04:00", - сообщается в пресс-релизе.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто в декабре 2019 года. Самый протяженный маршрут поездов дальнего следования "Таврии" компании "Гранд сервис экспресс" - между Омском и Симферополем (4 236 км), всего открыто несколько маршрутов, которые связывают Крым с другими регионами РФ. За год поездами "Таврия" (без учета пригородных поездов) по всем маршрутам перевезено свыше 1,1 млн пассажиров, из них по Крымскому мосту проследовало 75% путешественников.