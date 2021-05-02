Речной карнавал и фестивали в Петербурге откроют Всероссийский летний туристический сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург в воскресенье впервые даст официальный старт Всероссийскому летнему туристическому сезону. Жителей и гостей города ждут фестиваль уличных музыкантов, фестиваль ледоколов, речной карнавал, бесплатные авторские экскурсии по городу и множество других событий.

"В Петербурге состоится официальное открытие Всероссийского летнего туристского сезона. Такой праздник [будет] в нашем городе впервые. Мероприятия пройдут на территории всего города, на его улицах и каналах, в разных районах и у разных станций метро. В 12 часов откроет череду праздничных мероприятий самое зрелищное шоу - Речной карнавал", - рассказал ТАСС председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

В карнавале будут задействованы более 20 судов. Они будут представлять 11 регионов "Серебряного ожерелья России", еще четыре судна представят регионы Северного морского пути. Специальный корабль пойдет с символикой Москвы. "[Московский теплоход] будет забрендирован в поддержку инициатив о сотрудничестве Москвы и Санкт-Петербурга, в рамках ранее подписанного соглашения", - рассказали ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Главным украшением праздничной флотилии станет корабль, посвященный небесному покровителю Петербурга князю Александру Невскому. Завершит карнавальное речное шествие корабль, посвященный Великой Победе", - рассказал Корнеев. Маршрут речного карнавала будет пролегать по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке и Зимней канавке. На всем его протяжении петербуржцы и гости города смогут наблюдать театрализованные выступления и перформансы участников.

Танец буксиров, шоу дронов и авторские экскурсии

В этот же день в акватории Невы на набережной Лейтенанта Шмидта состоится Фестиваль ледоколов. В рамках обзорных экскурсий организовано бесплатное посещение (по предварительной регистрации) открытых палуб ледоколов "Капитан Николаев", "Иван Крузенштерн" и "Капитан Зарубин". Кульминацией программы фестиваля станет "Вальс буксиров" у Благовещенского моста.

На различных площадках в исторической части города будут работать фотозоны и выступать уличные музыканты. Вечером в воскресенье с экстрим-шоу на воду выйдут гидроциклы и гидрофлаи, а в небо под пиротехнические залпы поднимутся дроны.

К открытию летнего сезона в городе стартовала акция "Гостеприимный Петербург", в рамках которой жителям и гостям предоставили бесплатные билеты на авторские экскурсии от туроператоров, посещение музеев, автобусные туры по городу, прокат велосипедов, посещение аквапарка, картинга, и многое другое. Инициатива проведения праздника и акции исходила от туристского бизнес-сообщества города, отметил Корнеев. В общей сложности около 100 организаций предоставили более 11 тыс. бесплатных билетов, которыми можно воспользоваться по 7 мая; их можно было получить через официальный городской туристский портал visit-petersburg.ru.

Программу праздника к старту турсезона подготовил комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с Морским советом, Москвой, Ленинградской областью и регионами "Серебряного ожерелья России". Организаторы призвали гостей и участников праздника носить защитные маски во всех публичных местах, включая уличные мероприятия.