Коэффициент распространения коронавируса в РФ увеличился до максимума с середины апреля

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье поднялся до 1,07 - максимума с 18 апреля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель превысил единицу в четырех из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Санкт-Петербурге и Свердловской области он составил 1,02, в Подмосковье - 1,07, а в Москве - 1,29 (максимальное значение также с 18 апреля).

В Красноярском крае коэффициент опустился до 0,99, в Иркутской и Ростовской областях он равен 0,98, в Архангельской и Воронежской - 0,93, а в Нижегородской - 0,92.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.