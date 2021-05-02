Источник: Мишустин в Пасху посетил один из подмосковных храмов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в Пасху посетил один из подмосковных храмов. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве России.

"Михаил Мишустин посетил один из подмосковных православных храмов", - сообщил источник, отвечая на вопрос, как встретил этот православный праздник глава кабмина РФ. При этом источник не стал уточнять, какой именно храм посетил Мишустин.

Ранее Мишустин поздравил в телеграмме Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением и отметил вклад Русской православной церкви в дело укрепления мира и согласия в обществе.

В прошлом году, как сообщал пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков, премьер в связи с пандемией коронавируса не поехал на пасхальное богослужение, он решил встретить этот праздник дома.

Прихожане Русской православной церкви в 2021 году отмечают Пасху 2 мая. Патриарх Кирилл провел праздничные крестный ход и литургию в московском храме Христа Спасителя. К Пасхе из Израиля в храм была доставлена частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня.