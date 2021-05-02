Голикова рекомендовала привитым от COVID-19 делать ПЦР-тест по возвращении из-за границы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Даже вакцинированным от коронавируса следует проходить ПЦР-тестирование, возвращаясь из-за границы. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия-1", фрагмент которого опубликован в воскресенье на сайте "Вести.ру" .

"Пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием [по возвращении из-за границы]. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен ", - сказала она.

Голикова также сообщила, что 200-300 тыс. россиян вакцинируются ежесуточно.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 4 823 255 случаев инфицирования, выздоровели 4 443 922 человека, умерли 110 862. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.