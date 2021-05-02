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В Волгоградской области полицейские пресекли незаконную перевозку обезьяны в автобусе

Владелец животного - житель Махачкалы - не смог предъявить документов, подтверждающих легальность покупки и перевозки яванской макаки. У него также отсутствовали ветеринарные сертификаты

ВОЛГОГРАД, 2 мая. /ТАСС/. Полицейские Волгоградской области обнаружили в багажном отделении рейсового автобуса, следовавшего из Москвы в Махачкалу, клетку с макакой. По факту перевозки в автобусе дикого животного проводится проверка, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Махачкалу, остановили для плановой проверки в Светлоярском районе на рубежном посту "Чапурниковский". Во время осмотра сотрудники сводного отряда полиции ГУ МВД России по Волгоградской области обнаружили в багажном отсеке клетку с обезьяной, предположительно, яванской макакой. Проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Владелец груза - житель Махачкалы - документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки дикого животного, а также ветеринарных сертификатов, предъявить не смог. По словам мужчины, он приобрел обезьяну в Москве через интернет-объявление и вез к себе домой в Дагестан для содержания в вольере своего частного домовладения. Животное осматривают ветеринары, добавили в пресс-службе ведомства.

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РоссияДагестанВолгоградская область
Пандемия COVID-19
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