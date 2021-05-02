В Ингушетии стартовал слет волонтеров-экологов СКФО, которые очистят 15 км берегов рек

МАГАС, 2 мая. /ТАСС/. Северокавказский экологический слет волонтеров-экологов из шести регионов федерального округа открылся в воскресенье в Ингушетии. В рамках слета волонтеры очистят более 15 км берегов трех рек республики, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды региона.

"Сегодня стартовал Северокавказский экологический слет, который объединит волонтеров-экологов в единую команду по уборке берегов рек и водоемов Ингушетии. Его организатором выступает наше ведомство. В экослете принимают участие представители шести регионов - Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Северной Осетии, Ставропольского края и Ингушетии. В ходе четырехдневного пребывания, со 2 по 5 мая, ребята очистят более 15 км берегов рек Сунжа, Назранка и высокогорной Ассы", - говорится в сообщении.

Как сообщается, всего в слете принимают участие 50 волонтеров, они разместятся на базе отдыха в предгорном селении Мужичи.

Для участников северокавказского "десанта чистоты" подготовлена четырехдневная программа пребывания в Ингушетии. Предусмотрено также проведение ифтара (вечерний прием пищи во время рамадана) и сухура (прием пищи рано утром в течение рамадана) для постящихся участников слета. По завершении мероприятия каждый волонтер получит сертификат об участии в акции "Вода России", сообщила пресс-служба со ссылкой на руководителя слета и главу регионального Российского экологического общества Адама Калиматова.

На протяжении пяти лет Ингушетия занимает первое место среди регионов по объемам реализации мероприятий акции.

Акция "Вода России" по уборке берегов рек и озер от мусора проходит ежегодно с 2014 года. С 2019 года акция стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (входит в нацпроект "Экология"). К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.