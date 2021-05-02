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В транспорте Москвы в апреле выявили на 12% больше нарушений масочно-перчаточного режима

Почти 70% пассажиров снимают перчатки после прохода через турникеты, сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Усиление контроля за масочно-перчаточным режимом в московском транспорте в апреле привело к росту выявленных нарушений на 12%. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

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"В апреле выявлено более 56 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима, в марте таких нарушений было почти 50 тыс. Строгое отношение к соблюдению правил в транспорте позволяет делать транспорт еще более безопасным и препятствовать появлению серьезных ограничений", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что почти 70% пассажиров снимают перчатки после прохода через турникеты. В связи с чем в апреле были усилены проверки на предмет наличия средств индивидуальной защиты в вагонах поездов Московского метрополитена и железной дороги, а также в наземном городском транспорте.

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