Грозы и ветер до 20 м/с ожидаются в регионах ЦФО в ближайшие сутки

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Дожди с грозами и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие сутки, сообщили в воскресенье в областных главках МЧС.

"Экстренное предупреждение о рисках возникновения ЧС, обусловленных действием неблагоприятных погодных условий. 3 мая местами по Воронежской области и в Воронеже ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Усиление ветра до 20 м/с, дожди, местами грозы, по прогнозам синоптиков, также ожидаются в ближайшие сутки в Курской, Брянской, Тамбовской, Костромской, Ярославской, Смоленской, Ивановской областях. Столбик термометра при этом поднимется днем до плюс 15-24 градусов.

В Белгородской, Тверской, Рязанской, Орловской областях вместе с порывами ветра до 18 м/с прогнозируются сильные дожди с градом. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса.