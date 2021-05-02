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Патриарх Кирилл заявил, что прогнозы о пустых храмах из-за пандемии не оправдались

Как отметил предстоятель Русской православной церкви, "под бременем пандемии многое сломалось", но "многое стало еще сильнее"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Прогнозы о том, что верующие перестанут приходить в храмы из-за пандемии, оказались несостоятельными, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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По его мнению, "под бременем пандемии многое сломалось, многое исчезло, а многое стало еще сильнее". "Мне пришлось встретиться с прогнозами специалистов, которые предвещали нам Пасху в пустых храмах, говоря, что, во-первых, люди будут все-таки бояться инфекции. А во-вторых, что уже складывается традиция: быть православным, не посещая храмы, и эта традиция может иметь такую инерцию, что уже никогда православные русские храмы не наполнятся народом, как это было до пандемии. Глубоко убежден в том, что все эти прогнозы абсолютно несостоятельны, и нынешние пасхальные торжества еще более убедили меня в этом", - сказал патриарх в воскресенье после вечерни в храме Христа Спасителя.

Он призвал верующих не следовать советам воздерживаться от посещения храмов из-за опасности заражения коронавирусом, но и не отказываться от исполнения необходимых правил предосторожности.

"Ношение масок, сохранение дистанции и все прочее надо выполнять. Но это отнюдь не означает, что, опасаясь болезни, не надо посещать Божьи храмы. Этого делать не нужно, этим советам следовать не нужно. Храм Божий - это то место, где мы молимся и где получаем исцеление", - добавил патриарх.

Он отметил, что несмотря на угрозу, связанную с распространением коронавируса, люди посещают храмы, и это вполне естественно. "Стремление встретить воскресшего Христа в храме, вера в его исцеляющую силу, вера в его помощь, превышают всяческие страхи", - убежден он.

Прихожане Русской православной церкви в 2021 году отмечают Пасху 2 мая.

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РоссияКирилл (патриарх)Православная ПасхаПандемия COVID-19
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