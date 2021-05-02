Патриарх Кирилл заявил, что прогнозы о пустых храмах из-за пандемии не оправдались

По его мнению, "под бременем пандемии многое сломалось, многое исчезло, а многое стало еще сильнее". "Мне пришлось встретиться с прогнозами специалистов, которые предвещали нам Пасху в пустых храмах, говоря, что, во-первых, люди будут все-таки бояться инфекции. А во-вторых, что уже складывается традиция: быть православным, не посещая храмы, и эта традиция может иметь такую инерцию, что уже никогда православные русские храмы не наполнятся народом, как это было до пандемии. Глубоко убежден в том, что все эти прогнозы абсолютно несостоятельны, и нынешние пасхальные торжества еще более убедили меня в этом", - сказал патриарх в воскресенье после вечерни в храме Христа Спасителя.

Он призвал верующих не следовать советам воздерживаться от посещения храмов из-за опасности заражения коронавирусом, но и не отказываться от исполнения необходимых правил предосторожности.

"Ношение масок, сохранение дистанции и все прочее надо выполнять. Но это отнюдь не означает, что, опасаясь болезни, не надо посещать Божьи храмы. Этого делать не нужно, этим советам следовать не нужно. Храм Божий - это то место, где мы молимся и где получаем исцеление", - добавил патриарх.

Он отметил, что несмотря на угрозу, связанную с распространением коронавируса, люди посещают храмы, и это вполне естественно. "Стремление встретить воскресшего Христа в храме, вера в его исцеляющую силу, вера в его помощь, превышают всяческие страхи", - убежден он.

Прихожане Русской православной церкви в 2021 году отмечают Пасху 2 мая.