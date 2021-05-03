Президент Бразилии поблагодарил Путина за освобождение водителя экс-футболиста "Спартака"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил в воскресенье российского коллегу Владимира Путина за освобождение арестованного в РФ бразильца Робсона Оливейры, водителя бывшего футболиста московского "Спартака" Фернандо.

"Робсон провел два года в заключении в России, и сегодня мы благодарим президента Владимира Путина, посла России в Бразилии, а также нашего посла в России. Это радостный день, и если будет на то воля божья, в следующий четверг мы встретим Робсона в Бразилии", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

По словам Болсонару, "после долгих переговоров с правительством России сегодня было объявлено об освобождении Робсона".

Оливейру арестовали и поместили в СИЗО в Кашире в 2019 году при попытке провоза запрещенного в России лекарственного препарата - гидрохлорида метадона. Как утверждалось, лекарство предназначалось для тестя футболиста. Робсону грозило до 20 лет тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков.

В октябре прошлого года Болсонару заявил, что хочет лично обсудить с Путиным возможность освобождения бразильца. По мнению президента южноамериканской республики, Оливейра "действовал из лучших побуждений и даже помыслить не мог, что перевозимое им лекарство", которое в Бразилии можно приобрести в аптеке при наличии рецепта врача, в России считается наркотиком.