В Греции предприятия общественного питания начинают обслуживать посетителей на верандах

АФИНЫ, 3 мая. /ТАСС/. Рестораны, кафе, бары и другие объекты общепита открываются в понедельник в Греции, пока они смогут обслуживать посетителей только на открытых верандах, отмечает телеканал Skai .

Решение объявлено премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 21 апреля. До сих пор предприятиям разрешалось продавать еду только навынос или доставлять на дом.

С пасхального понедельника, являющегося в Греции праздничным днем, рестораны, кафе, бары и другие объекты общепита откроют свои веранды для обслуживания посетителей на открытом воздухе. Они будут работать до 22:45 по местному времени (совпадает с мск). Комендантский час будет теперь начинаться на час позже - с 23:00 (вместо 22:00 ранее) до 05:00.

Согласно совместному межминистерскому решению, сотрудники предприятий общественного питания должны в обязательном порядке пройти тестирование на коронавирус. В кафе, ресторанах и барах запрещено принимать людей внутри помещений, а также воспроизводить музыку, так как, по мнению экспертов, она заставляет людей повышать голос при разговорах и может способствовать распространению вирусов.

Согласно объявленным правилам, в тавернах, кафе и других подобных заведениях разрешено обслуживать только сидящих клиентов. Меню должны дезинфицироваться при смене клиентов за столами. На столах должно иметься дезинфицирующее средство. Обязательно использование маски персоналом и клиентами во время ожидания обслуживания. За одним столом допускается не более шести человек. Необходимо соблюдение расстояний между сиденьями и правил гигиены.

После окончания обслуживания в 22:45 предприятия общепита могут продолжать оказывать услуги по выдаче заказанных блюд навынос или по доставке их на дом. При этом посетители не могут находиться внутри заведений. Предприятия общепита внутри торговых галерей, торговых центров, железнодорожных станций, вокзалов, а также аэропортов будут только выдавать товары в пакетированном виде или доставлять их на дом. Для поездки в рестораны и другие объекты общепита греческие граждане должны продолжать отправлять СМС-сообщения с кодом 6 на специальный номер 13033.

Карантинные ограничения в Греции

В Греции с 7 ноября прошлого года действует всеобщий карантин, введенный для борьбы с распространением коронавируса. В стране уже почти шесть месяцев не работают кинотеатры, музеи, концертные залы, спортивные сооружения, ночные и танцевальные клубы и другие заведения. Ношение защитных масок обязательно как в помещениях, так и на улице. В стране действует комендантский час в вечернее и ночное время.

Под влиянием карантинных мер число инфицированных за сутки снизилось в конце января до 300-500, однако в феврале - апреле снова увеличилось до 1,5-3,5 тыс. Однако в последнее время, по оценкам специалистов, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется.

Несмотря на непростую ситуацию, власти все же постепенно снимают ограничения. Так, были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, а также разрешено посещение археологических памятников на открытых площадках. С 5 апреля власти Греции разрешили открыть промтоварные магазины, где пока можно будет приобретать товары только по предварительному заказу на их сайтах или по телефону. С 12 апреля, помимо лицеев, были открыты букмекерские конторы, с 19 апреля Греция отменила обязательный 7-дневный карантин для туристов из государств - членов Европейского союза, Шенгенского соглашения, а также ряда других стран. С 10 мая вновь откроются средние и начальные школы, детские сады. С 14 мая должен возобновиться массовый туризм из-за рубежа, с 15 мая разрешат передвижения греков между районами всей страны.