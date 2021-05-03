Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,04

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник опустился с 1,07 до 1,04, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель по-прежнему превышает единицу в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Санкт-Петербурге он составил 1,01, в Московской и Свердловской областях - 1,06, а в Москве снизился с 1,29 до 1,14.

В Красноярском крае и Ростовской области коэффициент равен 0,99, в Архангельской области - 0,98, в Иркутской - 0,96, в Воронежской - 0,94, а в Нижегородской - 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.