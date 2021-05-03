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Сотрудники ГИБДД в Челябинской области выявили пьяного водителя скорой помощи

Его привлекли к административной ответственности

ТАСС, 3 мая. Водитель скорой помощи в Челябинской области привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"На территории Нагайбакского района сотрудниками ДПС областного полка ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области для проверки документов был остановлен автомобиль УАЗ-39623 - скорая помощь. Во время проверки у сотрудников ГИБДД вызвало сомнение состояние водителя, ему было предложено пройти освидетельствование. В ходе освидетельствования в патрульном автомобиле [установлено], что водитель - мужчина 1977 года рождения - находится в алкогольном опьянении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что водителю грозит наказание в виде лишения прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.

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РоссияЧелябинская область
Пандемия COVID-19
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