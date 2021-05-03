Президент Сербии поблагодарил Россию за поддержку во время пандемии

БЕЛГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поздравил президента Владимира Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, а также поблагодарил Россию за поддержку во время пандемии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба сербского лидера по результатам его встречи с послом России Александром Боцан-Харченко.

"Поздравляя с Пасхой, президент Вучич попросил посла Боцан-Харченко передать президенту Путину, патриарху Кириллу и всем православным верующим в Российской Федерации искренние пожелания мира, доброго здоровья и всяческого развития. Президент Вучич поблагодарил за поддержку, которую Россия оказывает Сербии во время пандемии, констатировав, что производство "Спутника V" внесет вклад в обеспечение иммунизации населения в предстоящий период", - говорится в заявлении пресс-службы.

Собеседники обсудили российско-сербские инфраструктурные проекты, а также региональную повестку. Президент и посол согласились, что празднование Дня Победы в этом году должно быть проведено в соответствии с условиями пандемии. Собеседники отметили, что "борьба за правду продолжается вопреки попыткам пересмотра истории, которые полностью неприемлемы для всех народов", которые понесли огромные жертвы в борьбе с фашизмом, как российский и сербский.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем производство вакцины "Спутник V" Сербией на ее территории. По результатам беседы Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. Планируется, что в мае Сербия начнет расфасовку российской вакцины, а до конца года - полноценное производство.