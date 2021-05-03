Зеленский: Украина не получила от ЕС вакцины от коронавируса, несмотря на договоренности

ВАРШАВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что ЕС не поставляет стране вакцины от коронавируса, несмотря на договоренности. С таким заявлением украинский лидер выступил в понедельник в Варшаве на мероприятии по случаю 230-летия первой польской конституции.

"Наша страна не получила ничего. Я думаю, что это очень несправедливо", - прокомментировал он ситуацию с поставками вакцины из Европы.

При этом Зеленский отметил, что Украина имеет договоренности с Великобританией, Индией и США. "Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 млн доз вакцины, но мы получим ее только под конец года - в третьем или четвертом квартале текущего года", - уточнил президент Украины. Глава государства добавил, что сейчас в стране привили менее 1 млн человек. "Это очень небольшое количество, принимая во внимание размер нашей страны", - заключил Зеленский.

По данным, которые в понедельник представил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за время пандемии в стране зафиксировано почти 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе 2 758 за минувшие сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, в стране умерли 44 750 человек. К настоящему времени вакцину получили только 755,1 тыс. украинцев.