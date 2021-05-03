В Петербурге прекратила снижаться заболеваемость COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в Петербурге прекратила снижаться, говорится в информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции.

"Незначительное увеличение общего количества активно больных COVID-19 (на 0,08% за неделю) показывает, что тренд на снижение распространения инфекции приостановился и, возможно, в ближайшее время сменит направление", - говорится в справке, распространенной Смольным в понедельник.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто более 5 тыс. коек в городских и федеральных медицинских организациях, на 2 мая были свободны 22,6% из них. Доля тяжелых больных в стационарах города на прошедшей неделе составляла около 27 %.

Отмечается, что за весь период в Петербурге вакцинирован 571 291 человек, из них 439 956 полностью завершили цикл вакцинации. "После проведения более миллиона инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки", - говорится в справке.

Межведомственный координационный совет и городской комитет по здравоохранению призвали жителей Петербурга, не имеющих противопоказаний, вакцинироваться от COVID-19 в связи с появлением в мире новых штаммов вируса, регистрацией третьей волны эпидемии в странах Европы и высокой вероятностью нового роста заболеваемости в Санкт-Петербурге.

По последним данным, в Петербурге выявили 417 899 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 377 451 человек, умерли 13 318. За последние сутки в городе выявили 704 случая заражения.