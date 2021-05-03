Доходы губернатора Ивановской области в 2020 году выросли почти в пять раз

ТАСС, 3 мая. Доходы губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского по итогам 2020 года выросли до 6 млн 505 тыс. рублей - почти в пять раз в сравнении с 2019 годом, когда глава региона задекларировал 1 млн 324 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе, опубликованные в понедельник на сайте правительства региона.

"Губернатор Ивановской области, декларированный годовой доход - 6 505 613,24 рублей", - говорится в документе. В 2019 году доходы Воскресенского составили 1 млн 324 тыс. рублей.

Как и в 2019 году, в собственности у Воскресенского находятся квартира площадью 132,4 кв. м и гараж 25,4 кв. м., в пользовании - квартира площадью 87,7 кв. м.

В 2019 году у супруги Воскресенского не было задекларированного дохода, в 2020 году она заработала 735 тыс. рублей. В пользовании у супруги губернатора, как и прошлом году, находится квартира площадью 94,1 кв. м., в собственности - три квартиры площадью 35,2 кв. м, 36,6 кв. м и 39,7 кв. м, 1/12 доли жилого дома 65,3 кв. м, 1/12 земельного участка 564 кв. м, автомобиль Mercedes Benz C-180. В пользовании у ребенка главы региона имеется квартира площадью 87,7 кв. м.