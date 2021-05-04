В Польше возобновляют работу торговые центры и музеи

На первом этапе с 1 мая жителям страны разрешили пользоваться открытыми спортивными объектами - футбольными полями, баскетбольными площадками и теннисными кортами, а также закрытыми залами и бассейнами, но только для организованных детских и молодежных групп. Неделей ранее открылись парикмахерские и салоны красоты.

Во вторник утром жители Польши впервые за шесть недель смогут пойти в торговые центры, чтобы приобрести одежду, технику или другие товары, не относящиеся к категории первой необходимости. Ранее в стране были открыты только продуктовые и хозяйственные магазины, а также аптеки. При этом сохраняется требование, согласно которому на каждые 15 кв. м площади торговой точки не должно приходиться более одного покупателя. Аналогичные требования будут действовать и в костелах.

Также теперь полякам можно посещать художественные галереи и музеи. Каждое учреждение индивидуально принимает решение, когда открывать свои двери для посетителей. Государственный музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, к примеру, решил возобновить работу 7 мая и пока принимать посетителей только по пятницам и в выходные.

С 8 мая разрешено работать гостиницам и сдавать жилье в краткосрочную аренду. Здесь тоже есть ограничения. Расположенные внутри общие зоны отдыха, бассейны и спа-салоны должны оставаться закрытыми. Заполнять можно только 50% номеров.

Отмена масочного режима

Одно из самых ожидаемых решений в польском обществе - отмена масочного режима на свежем воздухе, введенного 10 октября. Пока маску можно не надевать только в лесу и в парках. Согласно решению польских властей, "если уровень заражения опустится ниже 15 на 100 тыс. человек", то можно будет отменить требование носить маски на открытом воздухе. Это правило по-прежнему будет действовать в помещении.

15 мая возобновить работу смогут рестораны и кафе, однако обслуживать посетителей можно будет только на открытых террасах и верандах. Возможность приглашать гостей внутрь заведения общепита получат не ранее 29 мая.

В середине мая планируется открыть кинотеатры и театры под открытым небом с заполняемостью до 50% мест, а также разрешить проводить семейные мероприятия на открытом воздухе, например, свадьбы, с лимитом гостей до 25 человек.

Школы

Стационарное обучение в польских школах было приостановлено 26 октября. Большинство учеников до сих пор не возвращались за парты. В середине января стационарное обучение возобновили только ученики начальной школы с 1 по 3 класс, но в марте им вновь пришлось вернуться на удаленное обучение.

Со вторника младшая школа сможет возобновить работу с соблюдением санитарных мер безопасности. С 15 мая к ним присоединятся ученики средней школы, а к 29 мая планируется возвращение за парты всех школьников. Учебный год в республике длится почти до конца июня.

Пересечение границы

С 15 марта из-за коронавируса Польша закрыла въезда в страну из государств, не входящих в ЕС, без острой необходимости. Попасть в республику могут только иностранцы, являющиеся супругами или детьми польских граждан или находящиеся под постоянной опекой польских граждан, иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу в стране, а также представители дипломатического корпуса и члены их семей.

На данный момент все приезжающие в Польшу должны проходить 10-дневную изоляцию. От карантина освобождаются те, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса или имеет справку об отрицательном результате теста на коронавирус, полученную в ЕС не позднее 48 часов до приезда или же сделанную по приезде на территорию страны. От карантина освобожден и ряд профессиональных категорий: дипломаты, рыбаки, моряки, водители грузового транспорта, медики, а также ученики и участники спортивных мероприятий.

Вакцинация

Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 года. За минувшие месяцы в страну поступило более 13 млн доз вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson.

Более 11,9 млн доз уже использовано: первую дозу двухкомпонентных вакцин получили 8,9 млн жителей Польши, полный курс вакцинации прошли 2,9 млн. Побочная реакция была выявлена у 6 996 привитых.

В первую очередь в Польше вакцинировали медиков, потом - людей старше 70 лет и учителей. Уже наступила очередь других возрастных и профессиональных категорий. Ведется запись 30-летних.

Планируется, что 20 млн человек в Польше будут привиты до конца второго квартала. Все желающие получат хотя бы первую дозу до конца августа.

Статистика

В Польше в феврале началась третья волна эпидемии, но ее пик уже пройден. По итогам последних суток ведомство сообщило о 2 525 новых заболевших и 37 умерших. Антирекорд по числу заболевших был зафиксирован 1 апреля, когда стало известно о 35 251 новом инфицированном за сутки. После этого на фоне введения в стране серьезных ограничительных мер кривая заболеваемости пошла вниз. Число заразившихся коронавирусом в Польше впервые с февраля четвертый день подряд не превышает 7 тыс. новых зараженных за сутки.

Всего начиная с 4 марта, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 2 805 756 человек, умерли 68 105, выздоровели 2 529 844. Более 141 тыс. человек находятся на карантине. За все время эпидемии в стране было сделано более 14,4 млн тестов.

Число пациентов с коронавирусом в польских больницах быстро снижается и сейчас составляет около 20,9 тыс. 2 593 госпитализированных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. На данный момент в стране имеются в общей сложности 40,6 тыс. коек для ковидных больных и 4,2 тыс. аппаратов ИВЛ.