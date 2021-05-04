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Пандемия COVID-19

В Шри-Ланку поступила первая партия "Спутника V"

Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в стране в марте
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 4 мая. Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена в Шри-Ланку. Об этом во вторник сообщается в официальном аккаунте разработчиков препарата в Twitter.

"Первая партия "Спутника V" прибыла в Шри-Ланку", - говорится в сообщении.

В марте российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в Шри-Ланке.

"Спутник V" уже зарегистрирован регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран начали массовую вакцинацию препаратом. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена данными, опубликованными в ведущем медицинском журнале The Lancet. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.

Теги
Шри-ЛанкаПандемия COVID-19
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