Около 20% россиян заявили, что опасаются посещать мероприятия 9 мая из-за пандемии

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Почти 20% респондентов, принявших участие в опросе соцсети "Одноклассники" и центра ResearchMe, опасаются посещать крупные мероприятия в День Победы из-за пандемии. Об этом говорится в исследовании компаний, в котором участвовали более 980 человек.

"Более 35% респондентов рассказали во время опроса о том, что испытывают радость, что в этом году могут присоединиться к празднику на улицах своего города. Однако 19% отметили, что пока опасаются участвовать в больших мероприятиях из-за пандемии. Еще 27% опрошенных, по их словам, традиционно отмечают праздник дома, а 17% называют 9 Мая "тихим праздником и днем памяти", - говорится в исследовании.

Почти половина (49%) респондентов рассказали, что выезжают в этот день на природу с друзьями и семьей, 26% участвуют в праздничных мероприятиях города, а 17% посещают мемориалы памяти или музеи, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. Четверть опрошенных (24%) предпочитают избегать собраний в этот день.

Отдельно компании исследовали онлайн-активность пользователей. Так, более половины (54%) респондентов рассказали, что поздравляют друзей и близких в личных сообщениях, 48% отправляют виртуальные подарки, 23% пишут поздравления в разных группах и сообществах, 19% опрошенных публикуют посты в своей ленте соцсетей, а 15% используют для поздравления аудио- и видеозвонки. Лишь 9% опрошенных заявили, что не поздравляют с Днем Победы никого и никак не отмечают этот праздник.

Больше половины опрошенных (56%) в День Победы с интересом читают публикации про героев войны в ленте новостей, историями своих близких делятся чуть менее трети респондентов (28%). 17% пользователей рунета считают такие посты к 9 Мая не совсем уместными.