СМИ: до конца года в каждой пятой поликлинике будут доступны телемедицинские консультации

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Каждая пятая поликлиника будет предоставлять гражданам электронные сервисы на госуслугах, в том числе и телемедицинские консультации до конца 2021 года. Об этом во вторник пишет "Российская газета" со ссылкой на представителя Минздрава РФ.

По данным издания, такие консультации дают возможность ускорения процесса постановки диагноза пациентам с редкими заболеваниями.

Как отметили "Российской газете" в Союзе пациентов и пациентских организаций, благодаря телемедицинским консультациям региональные врачи имеют возможность оперативно связаться с экспертами федеральных центров для консультаций и обмена результатами проведенных исследований.

"Например, благодаря телемедицинским консультациям по орфанным заболеваниям при НМИЦ Гематологии врачам удалось спасти многих пациентов, просто вовремя подключившись с постановкой диагноза и оказанием помощи", - отметил исполнительный директор союза Денис Беляков.

Во Всероссийском обществе орфанных заболеваний (ВООЗ) подчеркнули, что телемедицина повышает оперативность в установлении диагноза пациенту, добавив, что к таким консультациям необходимо также подключать генетиков.

Телемедицина стала применяться особенно часто во время пандемии коронавируса.