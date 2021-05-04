Более 1 тыс. открыток подписали в Москве в первый день акции "Поздравь ветерана"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Волонтеры в Москве за первый день акции "Поздравь ветерана" собрали более 1 тыс. открыток с пожеланиями для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Москве проходит акция "Поздравь ветерана". Все желающие могут подписать открытки с поздравлениями для фронтовиков и героев тыла и опустить их в специальные ящики, установленные на популярных городских площадках. Накануне праздника волонтеры передадут все пожелания адресатам. В первый день акции москвичи подписали более тысячи открыток для героев военных лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция продлится до 6 мая. Найти волонтеров и отправить открытку с поздравлением можно ежедневно с 15:00 до 18:00 на восьми площадках: на Театральной площади рядом с Большим театром, в Парке Горького на Ленинской площади за главным входом, в парке "Музеон" на Крымской набережной рядом с сухим фонтаном, в парке "Зарядье" рядом с главным входом, на Манежной площади рядом с фонтаном "Часы мира", на Пушкинской площади рядом с памятником А.С. Пушкину, в Камергерском переулке у памятника К.С. Станиславскому и В.И. Немировичу-Данченко, в саду "Эрмитаж" возле центрального входа.

В акции "Поздравь ветерана" примут участие около 150 добровольцев. На протяжении мая и июня 2021 года волонтеры Москвы будут сопровождать и другие патриотические мероприятия, посвященные 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Присоединиться к волонтерскому корпусу могут все желающие, для этого необходимо пройти регистрацию на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

"В прошлом году в волонтерский корпус 75-летия Победы вступили более 3,5 тыс. человек. Московские добровольцы поддержали акции "Цветы Победы", "Подарок ветерану", "Письмо Победы", "Георгиевская ленточка" и другие мероприятия для ветеранов войны. Так, волонтеры марафона взаимопомощи #МыВместе передали 6,5 тыс. поздравительных писем адресатам и сделали порядка 1,5 тыс. звонков героям, проживающим в Москве, чтобы пожелать им здоровья и поблагодарить за их подвиг", - напоминается в материале.