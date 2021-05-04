"Бессмертный полк" пройдет в Юрмале 9 мая

РИГА, 4 мая. /ТАСС/. Юрмальская дума разрешила в 2021 году проведение в городе-курорте памятной акции "Бессмертный полк" по случаю Дня Победы 9 мая. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил организатор мероприятия, глава "Объединения против нацизма" и бывший депутат местного муниципалитета Янис Кузинс.

"Получил ответ от Юрмальской думы, что самоуправление не возражает против проведения акции "Бессмертный полк" в городе с соблюдением всех требований, согласно которым разрешается организовывать собрания, шествия и пикеты с количеством участников до десяти человек, соблюдая меры эпидемиологической безопасности и обеспечив участникам светоотражающие жилеты. Наше шествие состоится 9 мая с 16:00 до 18:30 (совпадает с московским) от автовокзала Слоки до местного братского кладбища", - указал он.

В свою очередь в Риге в этом году акция не состоится из-за пандемии коронавируса. Тем не менее ее организаторы призывают жителей республики в индивидуальном порядке прийти 9 мая к памятнику советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков с портретами членов своих семей, которые воевали против гитлеровской Германии, чтобы возложить цветы.

"Никакой вирус не может отменить праздник семейной памяти - дай бог всем здоровья. К сожалению, в этом году мы не сможем пройти единым строем и встретиться в рядах "Бессмертного полка", но мы можем взять портреты своих любимых и, соблюдая все правила безопасности, приехать к памятнику - возложить цветы и пройти с портретом своего героя в индивидуальном "Бессмертном полку"! Это их победа и наша память!" - указывают организаторы на странице акции в Facebook.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.

Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в Риге в 2015 году и собрала около 500 участников. В 2019 году в шествии к монументу советским воинам-освободителям Риги приняли участие уже около 20 тыс. человек. К этой акции присоединились и другие города республики - Даугавпилс, Резекне и Юрмала. В 2020 году акция не состоялась из-за пандемии коронавируса.