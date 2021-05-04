Forbes сообщил, что развод Гейтса может стать одним из самых дорогих в истории

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Развод основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды может стать одним из самых дорогих в истории, им предстоит разделить состояние в $130,5 млрд. Об этом в понедельник сообщил журнал Forbes.

На данный момент неизвестно, как будет поделено имущество, пара не раскрывает детали договоренностей. По информации интернет-портала TMZ, супруги не заключали брачный контракт, но уже достигли соглашения о разделе имущества. В случае отсутствия такого соглашения и брачного контракта, согласно законам штата Вашингтон, совместно нажитая собственность делится поровну.

По данным Forbes, в настоящее время Билл Гейтс занимает четвертое место в списке богатейших людей мира с состоянием примерно $130,5 млрд. Агентство Bloomberg оценивает состояние супругов в $146 млрд.

Ранее Мелинда Гейтс сообщила, что не будет требовать алименты от супруга. Также известно, что они продолжат сотрудничать в рамках возглавляемого ими благотворительного фонда, одного из крупнейших в мире.

Билл и Мелинда Гейтс состоят в браке 27 лет. Они вырастили троих детей, всем им уже больше 18 лет. О своем решении развестись пара сообщила ранее в понедельник.

В 2019 году с супругой развелся основатель компании Amazon и один из богатейших людей мира Джефф Безос. В результате развода его жена Маккензи Безос получила четверть его доли акций Amazon, которые оценивались в $39 млрд.