В Союзе дачников призвали не бояться штрафов за сорняки на участке

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Дачникам, не уничтожающим на своих участках такие сорные растения как мята полевая, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая и чертополохи разных видов, не грозят штрафы. Об этом сообщил ТАСС первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"Существует кодекс административных правонарушений, глава 10, которая называется "Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель". Первая статья, которая открывает эту главу, указывает, что нарушение борьбы с растениями-сорняками влечет за собой штраф. Однако тут не стоит путать дачников с сельхозпроизводителями. Потому что, как следует из КоАП, такие штрафы могут коснуться исключительно последних", - сказал он.

По его словам, согласно КоАП, штрафы для фермеров, допустивших распространение сорняков, составляют от 300 до 500 рублей для физических лиц, от 500 до 1 тыс. рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тыс. рублей для юридических лиц.

При этом дачники Подмосковья также могут получить штраф, если не будут бороться с конкретным сорным растением - борщевиком, уточнил Никита Чаплин. "Есть региональное законодательство, которое жестко регулирует такой опасный сорняк как борщевик. За него наказывают отдельным штрафом: для физических лиц это от 2 до 5 тыс. рублей, для председателя СНТ - от 20 до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам - от 150 тыс. до 1 млн рублей", - сказал он.

По словам собеседника ТАСС, стоит также помнить, что получить штраф дачник может в том случае, если он вообще не обрабатывает земельный участок, и трава вырастает выше метра. В конце лета она высыхает и становится пожароопасной. Тут уже идет штраф за неиспользование земельного участка - до 5 тыс. рублей.

Ранее в СМИ со ссылкой на юриста появилась информация об административных штрафах для дачников, которые не борются на своих участках с сорняками, в том числе с борщевиком, мятой, одуванчиками, ромашкой и чертополохом. Юрист ссылалась на постановление правительства №1482 от 18 сентября 2020 года. Основатель газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов также назвал новость фейком.

"Фейки про садоводов каждые две недели всплывают, можно найти даже странички в интернете "13 штрафов для садоводов" за картошку, за забор и так далее <...> Все это к реальной жизни не имеет никакого отношения, просто юридическая казуистика", - заявил он ТАСС.