Молодежные конкурсы по искусственному интеллекту запустят в России осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Соревнования (хакатоны) по искусственному интеллекту среди молодежных команд IT-разработчиков планируется запустить по всей России осенью 2021 года. Об этом ТАСС сообщил во вторник Лука Горубин, руководитель проектов АНО "Россия - страна возможностей", которая выступает оператором конкурсов.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщали, что более 100 хакатонов по технологиям искусственного интеллекта планируется провести в стране до 2024 года. На эти цели направят около 850 млн рублей.

"Мы хотим до 2024 года провести более 100 хакатонов по всей стране, и уже в этом году осенью мы планируем запустить первые из них", - сказал Горубин, выступая на образовательном форуме для студентов Phygital Universe в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, который проходит в рамках всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал".

Он пояснил, что хакатоны по искусственному интеллекту - это конкурсы для IT-разработчиков, которые решают бизнес-задачи для конкретных заказчиков с помощью технологий искусственного интеллекта за ограниченное время, также участники разрабатывают конечные программные продукты. По итогам конкурса отбираются и награждаются команды, которые смогли разработать наиболее качественное решение.

"Мы будем запускать хакатоны исходя из готовности площадок, экспертов и кейсов на эти конкурсы, чтобы они получались максимально прикладными. Точное количество хакатонов в этом году еще не утверждено, мы находимся в стадии согласования. Например, сейчас в Петербурге общаемся с Политехом и университетом ИТМО, общаемся с другими ведущими вузами, обсуждаем возможности для того, чтобы охватить всю страну", - отметил Горубин.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент РФ.