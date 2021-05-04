Цирковых животных будут отправлять на "пенсию" в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Росгосцирк и крымский сафари-парк "Тайган" заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее отправку животных на заслуженный отдых по возрасту, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Росгосцирка.

"Сегодня мы дали старт очень важному и знаковому проекту - мы подписали соглашение, которое гарантирует достойные условия для жизни цирковых животных после завершения карьеры. Пока животные работают в наших программах, они полностью находятся на обеспечении компании. А когда они в силу возраста уже не могут работать в цирке, мы обязаны позаботиться о наших подопечных. В сафари-парке "Тайган" все животные Росгосцирка получат своеобразную "пенсию" в прекрасных условиях на юге нашей страны", - рассказал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков, его слова приводятся в сообщении.

В апреле директор сафари-парка Олег Зубков сообщал, что в "Тайган" доставлены две слонихи из казанского цирка, которые более сорока лет ездили по всему миру, в связи с этим их психологическое состояние пострадало. По данным следственных органов Татарстана, 21 марта во время представления "Шоу слонов и магия цирка" два слонов начали вести себя агрессивно и пытались покинуть манеж через зрительный зал.

В сообщении отмечается, что первым совместным проектом в рамках сотрудничества Росгосцирка и "Тайгана" стало открытие на территории парка самого большого вольера для содержания слонов в России. В нем поселились первые слонихи - участницы циркового шоу "Большой Варшавский цирк". Вольер расположен в живописном месте - на фоне крымских гор. Его площадь превышает 45 тыс. кв. м На территории есть озеро для купания слонов и смотровая площадка. "Слоны освоили вольер, они купались, обсыпали себя песком и демонстрировали, что им прекрасно", - отметил директор парка Зубков, его слова также приводятся в сообщении.

До заключения соглашения животные Росгосцирка, завершив выступать в программах, продолжали путешествовать со своими наставниками, либо получали возможность жить в различных частных зоопарках страны, уточняется в сообщении. "Я своими глазами видела, как трепетно относятся к животным в цирках. А сегодня мы с вами стали свидетелями того, как претворяются в жизнь положения закона об ответственном обращении с животными. То, что Росгосцирк выбрал для пенсии своих животных Крым - яркая иллюстрация того самого ответственного отношения к животным. И мы смогли увидеть, в каких отличных условиях будут содержаться цирковые животные", - прокомментировала телеведущая Арина Шарапова, ее слова приводятся в сообщении.