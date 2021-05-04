Глава BioNTech спрогнозировал сроки появления коллективного иммунитета от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Коллективный иммунитет от коронавируса в ряде стран мира с плотным населением будет достигнут только к середине 2022 года. Такое мнение высказал во вторник на саммите генеральных директоров, проводимом газетой The Wall Street Journal , Угур Шахин, генеральный директор и соучредитель германской компании BioNTech, которая вместе с американской Pfizer создала одну из вакцин от коронавируса.

"К середине 2022 года даже регионы с высокой плотностью населения, например Индия, достигнут высокого уровня вакцинации и коллективного иммунитета, - сказал он. - В ближайшие 12 месяцев все большее число индустриальных и развивающихся стран и стран с низким уровнем дохода достигнут коллективного иммунитета благодаря тому, что игроки на рынке продолжат наращивать производственные мощности".

"Высокий уровень вакцинации должен быть достигнут по всему миру, иначе в безопасности не будет никто", - добавил Шахин.

Ранее опрошенные газетой The New York Times эксперты выразили сомнения в возможности достижения коллективного иммунитета в США из-за появления новых вариантов вируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 153,6 млн человек, более 3,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 839 514 случаев заражения, выздоровели 4 457 044 человека, умерли 111 535.