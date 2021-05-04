В Марий Эл в 2021 году введут в эксплуатацию 25 социальных объектов

ТАСС, 4 мая. Власти Марий Эл в 2021 году планируют ввести в эксплуатацию 25 объектов по индивидуальной программе социально-экономического развития. На данный момент по этой программе в регионе ведется строительство 79 объектов, сообщается на сайте администрации главы республики во вторник.

"В настоящее время осуществляется контроль за строительством 79 объектов, 25 из которых планируется ввести в эксплуатацию в этом году", - сказано в сообщении.

Поясняется, что в их числе здание высокотехнологичного перинатального центра в Йошкар-Оле, стадионы в Козьмодемьянске, поселках Красногорский и Юрино, школы в Медведеве и деревне Сардаял Мари-Турекского района, детские сады в Йошкар-Оле и Медведевском районе, улицы в новых микрорайонах столицы и другие значимые объекты.

Отмечается, что в 2020 году в республику удалось привлечь более 10 млрд рублей из федерального бюджета благодаря реализации национальных проектов и мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития, что позволило увеличить строительство более чем в два раза. Так, в прошлом году были введены в эксплуатацию очистные канализационные сооружения в Мари-Турекском районе и Козьмодемьянске, общеобразовательная школа в Йошкар-Оле, пристрой к школе №5 города Волжск, четыре детских сада, фельдшерско-акушерские пункты.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Йошкар-Оле впервые за 30 лет открылась новая школа на 825 мест и был построен второй учебный корпус школы №5 в городе Волжск на 336 мест.

"Чтобы напомнить, в каком состоянии республика находится с позиции государственного долга, приведу публикацию центральных СМИ: государственный долг в Приволжском федеральном округе меньше чем в Марий Эл только в одном субъекте округа. В республике госдолг составляет 11,6 млрд рублей. Этот показатель, который экономике региона удалось достичь, является для нас незыблемым, и наша задача его сокращать, наращивая при этом строительную отрасль", - привела пресс-служба слова главы региона Александра Евстифеева.

При этом, по словам Евстифеева, масштабное строительство в республике не должно осуществляться за счет наращивания государственного долга.

О программе социально-экономического развития

Республика Марий Эл - один из регионов со сложной социально-экономической ситуацией. Для таких территорий предусмотрены индивидуальные программы развития, учитывающие их сильные и слабые стороны, а также дополнительная поддержка из федерального бюджета.

Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы была принята в апреле 2020 года председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. На реализацию основных мероприятий индивидуальной программы потребуется свыше 12 млрд рублей. Из них средства федерального бюджета составят 5 млрд рублей. Еще около 50 млн рублей - из бюджета республики, и более 7 млрд рублей составят средства из внебюджетных источников. По итогам реализации в 2024 году мероприятий индивидуальной программы рассмотреть возможность продления периода реализации индивидуальной программы на 2025-2027 годы с уточнением ее мероприятий и объемов финансирования до 5 млрд рублей.