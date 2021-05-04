В Думу внесли законопроект о запрете участвовать в работе нежелательных НПО за рубежом

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ внесли в Госдуму законопроект о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в России НПО и за пределами страны. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

Нормой "о запрете на участие российских граждан и юридических лиц в деятельности организации, признанной нежелательной в РФ, за пределами территории РФ" предлагается дополнить федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Кроме того, вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций "в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства".

В пояснительной записке отмечается, что комиссия выявила случаи участия россиян в проходящих за рубежом тренингах "по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, осуществлению антироссийских информационных акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств".

Такое обучение, по словам авторов инициативы, проходит при поддержке иностранных НПО, признанных нежелательными в России. Сейчас российское законодательство не предусматривает наказания за участие в подобных тренингах за пределами страны.