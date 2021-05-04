Шакира призвала власти Колумбии прекратить насилие со стороны полиции во время протестов

БОГОТА, 4 мая. /ТАСС/. Певица Шакира во вторник призвала власти Колумбии принять срочные меры, чтобы прекратить насилие со стороны полиции во время протестов, которые уже несколько дней проходят в южноамериканской республике.

"Прошу правительство моей страны принять срочные меры и остановить нарушение прав человека", - написала она на своей странице в Instagram.

Певица подчеркнула, что жизнь человека выше "любых политических интересов". "Недопустимо, чтобы мать теряла своего единственного ребенка. И еще 18 человек погибли во время мирного протеста", - добавила Шакира.

С прошлой недели в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Ранения получили более 840 человек, погибли не менее 19. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.