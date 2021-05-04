Строительство новой инфекционной больницы в Севастополе отложили на 2025 год

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Реализацию проекта строительства новой инфекционной больницы в Севастополе отложили на 2025 год, поскольку в период пандемии нового коронавируса за счет федерального и регионального бюджетов модернизировали существующую, сообщил во вторник журналистам губернатор города Михаил Развожаев.

"За время ковида мы существенно модернизировали [инфекционную больницу], капитальный ремонт провели, два модуля построили, лабораторию, компьютерный томограф. На сегодня инфекционная больница по условиям серьезно отличается от того, какой она была. Мы не убираем совсем историю с тем, что инфекционную больницу нужно построить, но это точно перестало быть задачей той актуальности, которая была в 2019 году, когда я в первый раз зашел в инфекционную больницу. Поэтому сейчас у нас проект перенесен на 2025 год из-за того, что мы более приоритетные объекты поставили в начало программ", - сказал Развожаев.

Он также добавил, что решение по поводу проекта новой инфекционной больницы будет принято после завершения строительства больницы скорой медицинской помощи и онкологического центра. "Пока на действующей площадке [инфекционная больница] вполне неплохо себя чувствует, мы это видим по отзывам коллектива и пациентов", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что онкологический диспансер будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 33 тыс. кв. м планируется разместить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Более половины мест в больнице скорой медицинской помощи планируется отвести под отделения хирургии, травматологии, неврологии и кардиологии (по 60 коек на каждое), 36 коек - на реанимацию, по 30 - на отделения урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, акушерства и гинекологии. Остальные - под отоларингологию, челюстно-лицевую и торакальную хирургии, комбустиологию.

Новую инфекционную больницу на 200 коек планировали возвести на улице Коммунистической. В отдельно стоящем корпусе планировали разместить центр по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями на 60 посещений в сутки и дневным стационаром на 15 коек. В корпусах - приемное и реанимационное отделения, стационар для лечения взрослых и детей, поликлиника с отделением диагностики и блоком консультативных кабинетов, лаборатории.