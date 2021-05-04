Байден заявил, что власти прорабатывают вопрос предоставления скидок вакцинированным

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Администрация США прорабатывает вопрос того, чтобы прошедшим вакцинацию от коронавируса гражданам предоставлялись скидки в магазинах и при покупке билетов на спортивные мероприятия. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме.

"Теперь мы хотим предложить вакцину тем, кто меньше этого желает. Мы знаем, что миллионам американцев нужен небольшой стимул для прививки, - сказал он. - Я недавно призывал работодателей проделать свою часть пути: предоставить оплачиваемое время работникам для вакцинации". Предпринимателям же предлагаются льготные программы кредитования для компенсации рабочего времени.

"Я также хочу поблагодарить владельцев бизнесов. Мы запустим новое партнерство с бизнес-сообществом, работаем с продовольственными магазинами для предоставления специальных скидок покупателям, которые пришли за вакциной, - отметил Байден. - Это работает в обе стороны".

Кроме того, обратил внимание президент, власти сотрудничают с крупными спортивными аренами в плане спецпредложений для вакцинированных болельщиков.

Темпы вакцинации замедляются

Более 105 млн американцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса, однако ее темпы замедляются, заявил Байден.

"На сегодняшний день 150 млн американцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Более 105 млн американцев прошли полный курс вакцинации. А среди нашей наиболее уязвимой группы населения - пожилых людей - число тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, приблизилось к 85%. В настоящее время 70% пожилых людей полностью привиты. Это значительное достижение по сравнению с тем, что было в январе, когда менее 2% совершеннолетних и менее 1% пожилых были полностью привиты", - подчеркнул американский лидер.

Он также добавил, что количество случаев заражения новым коронавирусом "сократилось в 40 штатах". "С января смертность резко снизилась более чем на 80% среди пожилых людей, что включает в себя снижение на 80% среди выходцев из Латинской Америки и на 70% среди афроамериканцев, - добавил президент. - Сегодня живы десятки тысяч американцев, которых не было бы в живых, если бы они не имели доступа к программе быстрой вакцинации".

Тем не менее, продолжил глава вашингтонской администрации, "темпы вакцинации замедляются". "Сейчас большинство совершеннолетних американцев уже получило первую дозу вакцины, но мы по-прежнему ежедневно вакцинируем миллионы американцев. В действительности за последние 10 дней прививку сделал каждый десятый совершеннолетний американец", - отметил президент.

70% привитых

Американские власти хотят добиться того, чтобы к 4 июля 70% совершеннолетних граждан страны были привиты от нового коронавируса, сообщил Байден.

"Переходя к этому новому этапу [борьбы с пандемией], мы также ставим перед собой новую цель. Через два месяца семьи по всей стране будут праздновать 4 июля. Наша цель - добиться того, чтобы к 4 июля 70% совершеннолетних американцев сделали по крайней мере одну прививку [в случае применения двухкомпонентного препарата], а 160 млн американцев были полностью вакцинированы", - заявил глава вашингтонской администрации, выступая в Белом доме. "Это означает почти 100 млн прививок <...> в следующие 60 дней", - пояснил Байден.

По его словам, американские власти в рамках новой фазы борьбы с распространением коронавирусной инфекции сконцентрируют внимание на трех основных сферах. Речь идет прежде всего о возможном переходе к вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет, если Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США признает препараты безопасными для них. Кроме того, отметил президент, правительство США намерено упростить гражданам доступ к вакцинам от коронавируса и активнее убеждать применить эти препараты тех американцев, которые отказываются делать прививку.

"Сегодня я хочу, чтобы американские родители знали: если объявление [о безопасности вакцин для несовершеннолетних] последует, то мы готовы немедленно действовать, чтобы приступить к вакцинации подростков, используя примерно 20 тыс. аптек", - отметил Байден. Наряду с этим, добавил он, власти США обеспечат снабжение вакцинами от COVID-19 педиатров напрямую. "Моя надежда заключается в том, что если вакцину разрешат [применять для прививания несовершеннолетних], то родители воспользуются этим и вакцинируют своих детей", - подчеркнул президент.

Параллельно американская администрация объявила о том, что будет перераспределять дозы вакцин от коронавируса внутри страны. Не используемые теми или иными штатами дозы будут уходить в федеральный банк. Оттуда их будут передавать тем штатам, в которых спрос на вакцины превышает предложение. Такие штаты смогут заказывать на 50% больше своей еженедельной квоты на эти препараты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 32,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 577,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.