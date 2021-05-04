Суд в Петербурге обязал компанию "Меандр" выплатить 31 млн рублей Министерству культуры РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал компанию "Меандр" вернуть почти 31 млн рублей Министерству культуры РФ за неисполнение обязательств по работам в Новодевичьем монастыре в Москве и на других объектах культурного наследия, включив их в реестр кредиторов попавшей под процедуру банкротства организации. Об этом говорится в определении суда.

"Включить требование Министерства культуры Российской Федерации в размере 30 млн 949 тыс. 234,58 рублей задолженности, из которой 5 млн 910 тыс. 937,46 рублей основного долга, 25 млн 38 тыс. 297,12 рублей штрафных санкций, в реестр требований кредиторов ООО "Меандр", - говорится в документе.

Согласно определению суда, компания не выполнила обязательства по работам в Новодевичьем монастыре, а также в здании консерватории в Новосибирске, которая расположена в здании - объекте культурного наследия, а также нескольких церквях XVI-XVIII веков в регионах России. Ранее Петроградский районный суд в Петербурге оштрафовал компанию на 1 млн рублей за просрочку обязательств при работах в Новодевичьем монастыре в Москве.

Компания "Меандр" также занималась работами в консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге. Контракт с ней был расторгнут. Руководителей компании в конце сентября прошлого года было задержали следователи СК РФ по подозрению в мошенничестве. По версии СК, компания получила от дирекции Минкультуры по Северо-Западному округу 192 млн рублей на реставрацию консерватории, однако работы не были выполнены, а деньги перечислены сторонним организациям и похищены. Суд в Москве отправил в СИЗО двоих задержанных руководителей компании.