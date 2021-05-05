В России выявили 7 975 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 975, до 4 847 489. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Алтай и Еврейской автономной области (по 0,02%), в Республике Тыва (0,03%).

В частности, за сутки было выявлено 711 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 601 - в Московской области, 209 - в Ростовской области, 146 - в Воронежской области, 128 - в Иркутской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 271 044 человека.

Число выздоровевших и умерших

По данным штаба, число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 506. Всего уже выздоровели 4 464 550 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 873 пациента в Санкт-Петербурге, 433 - в Московской области, 203 - в Ростовской области, 201 - в Псковской области, 152 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 360 против 337 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 111 895 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,31%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 33 летальных случая в Санкт-Петербурге, по 15 - в Пермском крае и Самарской области, по 11 - в Краснодарском крае и Нижегородской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 432, до 1 105 835. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,22%. Днем ранее было выявлено 2 050 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 18 603, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению было выписано 1 785 пациентов за сутки, за все время выздоровели 999 742. В настоящее время в столице продолжают лечение 87 490 человек.