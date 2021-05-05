Делегация Индии на G7 ушла на самоизоляцию после двух случаев заражения коронавирусом

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Делегация Индии, участвующая в работе встречи глав МИД стран Группы семи (G7) в Лондоне, ушла на самоизоляцию в полном составе после того, как два ее представителя сдали тесты на коронавирус, и они оказались положительными. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении правительства Великобритании.

Отмечается, что уход на самоизоляцию после положительных результатов анализов на коронавирус предусмотрен специальным протоколом, разработанным для первой за два года очной встречи министров иностранных дел стран G7, которая проходит с 3 по 5 мая в столице Соединенного Королевства, председательствующего в этом году в объединении. Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой.

Как указал во вторник глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в Twitter, в свете выявления двух случаев заражения коронавирусом члены индийской делегации планируют дистанционно принять участие в запланированном на среду пленарном заседании "семерки".

Ранее в МИД Великобритании подчеркивали, что министерские встречи G7 проходят с соблюдением строгих противоэпидемических мер. Так, все участники дискуссий, члены делегаций и обслуживающий персонал обязаны ежедневно сдавать тесты на коронавирус и соблюдать нормы социального дистанцирования. Кроме того, во время пленарных заседаний, а также рабочих обедов и ужинов министров разделяют перегородки из оргстекла.