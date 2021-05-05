Мишустин поручил Минздраву расширить программу профилактических медосмотров

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минздраву и главам регионов к 13 июля расширить программу профилактических медицинских осмотров. Как сообщила в среду пресс-служба правительства, поручение дано в рамках работы кабмина по обеспечению реализации мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании парламенту.

"В части расширения программы профилактических медосмотров и диспансеризации поручение дано Минздраву и руководителям регионов. Отчитаться о его исполнении они должны до 13 июля", - говорится на сайте кабмина.

Также к 16 августа Минздрав, Минпромторг и Минсельхоз при участии глав субъектов обязаны доложить о работе, направленной на обеспечение новыми автомобилями скорой помощи и мобильными медицинскими комплексами сельских поселений и небольших городов. Президент поставил задачу в 2021-2023 годах направить в села не менее 5 тыс. новых автомобилей скорой помощи, а в 2022-2023 годах - не менее 500 мобильных медицинских комплексов.