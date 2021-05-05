Суд прекратил дело против Mash о публикации недостоверных данных о больнице в Обнинске

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Мировой судья судебного участка №349 района Беговой решил прекратить дело об административном правонарушении о публикации недостоверных данных о больнице в Обнинске, возбужденное в отношении Telegram-канала Mash. Об этом сказано в тексте копии соответствующего судебного постановления, с копией которой ознакомился ТАСС.

Дело было возбуждено по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан"). Поводом послужила публикация о событиях в клинической больнице №8 в Обнинске Калужской области, о которой было сказано, что ее оснастили медицинским оборудованием, а после отчетные фото увезли обратно.

"Прекратить дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, в отношении ООО "Мэш" в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - сказано в тексте копии постановления.

После публикации в Mash руководство больницы в Обнинске обратилось в полицию, так как сочло что сведения, опубликованные в Telegram-канале, не соответствуют действительности. По мнению представителей медучреждения, в период пандемии подобные статьи создали угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Полицейские составили протокол об административном правонарушении и передали его в суд. При этом представитель Mash заявила в суде, что они не признают вину и считают, что никаких доказательств недостоверности данных, приведенных в публикации, в больнице не предоставили, а материалы, поступившие в суд, основаны лишь на словах полицейского, который его составил. Представитель медучреждения на судебное заседание не явился.

"Оценив представленные доказательства в их совокупности, мировой судья приходит к выводу о том, что материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих вину ООО "МЭШ". Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица", - подчеркивается в постановлении суда.