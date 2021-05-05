В Самаре прошла первая репетиция пролета авиации к параду Победы

ТАСС, 5 мая. Первая репетиция демонстрационного пролета авиации прошла в рамках подготовки к параду Победы в Самаре над площадью Куйбышева. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Центрального военного округа.

"Жители города смогли увидеть два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34. Также над Самарой пролетели два вертолета Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА. Вылет самолетов и вертолетов в Самару осуществлялся с двух аэродромов, дислоцированных в Челябинской и Самарской областях", - отмечается в сообщении.

В составе пешей колонны в параде Победы примут участие более 2,2 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и других силовых ведомств, а также более 50 единиц военной техники.