ВОЗ и Германия создадут в Берлине центр для анализа информации об эпидемиях в мире

ЖЕНЕВА, 5 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с властями Германии создаст в Берлине центр анализа данных о пандемиях и эпидемиях в целях их предотвращения и эффективного реагирования. Об этом сообщила в среду в Женеве штаб-квартира ВОЗ.

"ВОЗ и Германия учредят новый глобальный хаб для пандемических и эпидемических данных, наблюдения и аналитических инноваций", - говорится в сообщении.

Этот хаб, базирующийся в Берлине, "будет работать с партнерами по всему миру". Он будет анализировать информацию, чтобы "предсказывать, предотвращать и выявлять риски пандемий и эпидемий в мире, а также готовиться к ним и реагировать на них".

Подчеркивается, что речь идет о "глобальной платформе", которая даст возможность совместного доступа "к жизненно важным мультисекторальным данным". Партнеры из разных стран мира смогут "сотрудничать и вместе создавать инструменты и доступ к данным", в которых нуждаются все государства для выявления и реагирования на риски, связанные с эпидемиями и пандемиями. Хаб будет оказывать поддержку "экспертам в области общественного здравоохранения и политикам", чтобы они имели возможность быстро принимать решения для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Как заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пандемия коронавируса показала, что имеются "пробелы в глобальной системе данных по пандемиям и эпидемиям". Создаваемый в Берлине хаб позволит посредством современных технологий "собирать, анализировать и распространять в реальном времени в мире сведения" о рисках в этой сфере. Этот центр будет частью программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. По словам гендиректора, хаб призван сыграть "исключительно важную роль в экосистеме глобальной безопасности в сфере здравоохранения".