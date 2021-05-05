Аксенов заявил, что рисков для курортного сезона в Крыму из-за дефицита воды не будет

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Крымские санатории и местные жители будут обеспечены водой в курортный сезон, несмотря на ее дефицит на полуострове, сообщил в среду журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"В санаториях вода будет круглосуточно, при этом не за счет жителей, а за счет внутренних резервов - емкостей и бурения скважин. Курортный сезон должен пройти однозначно комфортно, без ущерба для местных жителей. Местные жители в этом случае не пострадают, и приоритета здесь никакого не будет", - сказал Аксенов.