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Аксенов заявил, что рисков для курортного сезона в Крыму из-за дефицита воды не будет

Глава региона отметил, что водой обеспечат и санатории, и местных жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Крымские санатории и местные жители будут обеспечены водой в курортный сезон, несмотря на ее дефицит на полуострове, сообщил в среду журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"В санаториях вода будет круглосуточно, при этом не за счет жителей, а за счет внутренних резервов - емкостей и бурения скважин. Курортный сезон должен пройти однозначно комфортно, без ущерба для местных жителей. Местные жители в этом случае не пострадают, и приоритета здесь никакого не будет", - сказал Аксенов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Пандемия COVID-19
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