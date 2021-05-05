Дом дружбы народов в Марий Эл построят к первой половине 2023 года

ТАСС, 5 мая. Дом дружбы народов в Йошкар-Оле планируют построить к первой половине 2023 года. Федеральное финансирование объекта составит 700 млн рублей, сообщается на сайте администрации главы Марий Эл в среду.

"Не сомневаюсь, что подрядчик справится. Работы начались активно. График это подтверждает: задержки нет. Выделено масштабное финансирование - 700 млн рублей федеральных средств. Дом дружбы в национальной республике будет через два года", - привела пресс-служба слова главы региона Александра Евстифеева.

Отмечается, что завершение строительства объекта запланировано на первую половину 2023 года.

Ранее сообщалось, что субсидии на строительство были выделены в прошлом году председателем правительства России Михаилом Мишустиным. На 2021-2022 годы предусмотрено бюджетное финансирование в объеме 600 млн рублей, на 2023 год - почти 77 млн рублей. Средства выделены в рамках госпрограммы "Развитие культуры".

В Доме дружбы народов планируется создать офисные помещения, концертный, танцевальный и репетиционный залы, конференц-зал, а также холл-фойе для встречи делегаций, размещения выставок, кафе национальной кухни, вспомогательные помещения для хранения костюмов и реквизита, музыкальных инструментов.

Как сообщает пресс-служба, создание республиканского Дома дружбы народов позволит снизить риски возникновения конфликтов по национальным и религиозным причинам. "Дом дружбы народов - это еще один объект, который выведен из статуса долгостроя. Здесь было перепрофилирование. Мы не только выполняем задачу, поставленную президентом страны, по ликвидации объектов незавершенного строительства, но и решаем актуальный для республики вопрос, поскольку у нас проживают представители более 50 национальностей. 32 национально-культурных общественных объединения ведут свою деятельность, и у них нет возможности собраться, чтобы обсудить свои текущие дела, проблемы, найти пути их решения", - приводит пресс-служба слова Евстифеева.